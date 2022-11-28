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英護士嚴重短缺 結構性問題難解

財金專欄 2022/11/28

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護士短缺可謂一個全球性問題，亦令白衣天使成為多國都希望引入的專才。英國作為港人這兩年移民的熱門地點，同樣面對護士嚴重不足的情況，怎知不少港人護士移英之後，均沒有選擇再次加入這個需要專業資格的行業。

筆者

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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