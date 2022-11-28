英護士嚴重短缺 結構性問題難解 財金專欄 2022/11/28 分享： 分享： 護士短缺可謂一個全球性問題，亦令白衣天使成為多國都希望引入的專才。英國作為港人這兩年移民的熱門地點，同樣面對護士嚴重不足的情況，怎知不少港人護士移英之後，均沒有選擇再次加入這個需要專業資格的行業。 筆者 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國護士嚴重短缺 結構性問題難解 2022/11/27 英國護士嚴重短缺 結構性問題難解 國金札記 - 燒兩年GDP辦世盃 卡塔爾換來尷尬 2022/11/25 燒兩年GDP辦世盃 卡塔爾換來尷尬 國金札記 - 天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅 2022/11/24 天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅 國金札記 - 英工黨劍指移民 上台改行計分制？ 2022/11/23 英工黨劍指移民 上台改行計分制？ 國金札記 - 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 2022/11/22 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 英國 護士 薪酬待遇 通脹 疫情 香港 移民 倫敦 罷工 英格蘭