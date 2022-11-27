英國護士嚴重短缺 結構性問題難解 國際 23:18 2022/11/27 分享： 分享： 護士短缺可謂一個全球性問題，亦令白衣天使成為多國都希望引入的專才。英國作為港人這兩年移民的熱門地點，同樣面對護士嚴重不足的情況，怎知不少港人護士移英之後，均沒有選擇再次加入這個需要專業資格的行業。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 燒兩年GDP辧世界盃 卡塔爾卻換來尷尬 2022/11/24 燒兩年GDP辧世界盃 卡塔爾卻換來尷尬 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 2022/11/23 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 侯俊偉側重減債穩市場 暫忘英國增長無力 2022/11/23 侯俊偉側重減債穩市場 暫忘英國增長無力 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 2022/11/16 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 你可能感興趣 燒兩年GDP辧世界盃 卡塔爾卻換來尷尬 21:58 2022/11/24 燒兩年GDP辧世界盃 卡塔爾卻換來尷尬 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 22:20 2022/11/23 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 侯俊偉側重減債穩市場 暫忘英國增長無力 12:57 2022/11/23 侯俊偉側重減債穩市場 暫忘英國增長無力 最新專欄文章 國金札記 - 燒兩年GDP辦世盃 卡塔爾換來尷尬 2022/11/25 燒兩年GDP辦世盃 卡塔爾換來尷尬 國金札記 - 天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅 2022/11/24 天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅 國金札記 - 英工黨劍指移民 上台改行計分制？ 2022/11/23 英工黨劍指移民 上台改行計分制？ 國金札記 - 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 2022/11/22 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 國金札記 - 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 2022/11/21 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 移民 公立醫院 護士 罷工 通脹 英國