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美團季績啟示：互聯網股以後只做一件事

研究報告 16:11 2022/11/29

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「我們將在長期增長和短期虧損減少之間取得平衡，並在分配資源時以更大的投資回報率為導向。」11月25日晚，在美團 （03690） 財報會議上，美團董事長兼CEO王興如此說到。

美團發布的2022年第三季度財報。從帳面上看，這是美團自2021年一季度以來，第一份季度盈利財報。財報顯示，季度內美團收入626.18億元（人民幣．下同），經營利潤9.88億元。
以及，這是一份同比、環比都呈現出增長性的財報：收入端，美團同比增長28.2%、環比增長22.92%；利潤端，美團環比增長14.78億元、同比增長110.9億元。
表面上，一切很美好。

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美團選擇降本增效
季度內，美團銷售成本（其中大頭是配送相關成本）同比增長15.9%、環比增長24.7%。新業務依然處於虧損狀態，季度經營虧損67.71億元。但美團交易使用者數目和活躍商家數季度內環比增長分別僅為0.35%、1%。

以及，新舊對手正在向美團發起猛攻。在財報會上，王興甚至親自提及這一點：「目前短視頻平台在本機服務業務上實現了相對較快的增長。短視頻平台利用其龐大的用戶流量，在開店、活動促銷等短時間內，通過大幅度的折扣來刺激消費者的需求，更好地滿足了商家的行銷需求。」
根據調研資料，抖音本地生活（到餐、酒旅、到綜等等）在開城還未走完的情況下，今年以來GMV（商品成交金額）環比快速增長，10月可能就在110億元上下，而且明年GTV大概能過千億元。

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此外，即時零售板塊，美團和京東 （09618） 早已正面交火。如果想在這兩個核心戰場取得關鍵勝利，美團需要持續輸血。

不過，一個關鍵的細節是，面對抖音等新對手殺入本地生活市場的局面時，美團並未選擇「燒錢打仗」。財報顯示，美團銷售及行銷開支佔總收入比季度內下降至17.4%，這一比重同比降低5.9%、環比下降0.2%。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 財報解讀

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