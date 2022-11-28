降準打響第一槍 任澤平5招振興內地經濟

最近央行宣布12月5日全面降準0.25厘，大約釋放5,000億元（人民幣‧下同）長期資金，較市場預期0.5厘低。東吳證券特邀首席經濟學家任澤平發表最新觀點，重點如下：

從 時點 來看：

本次降準落地時間距國常會提及降準僅2日，凸顯出政策方面穩增長的決心，對市場情緒形成明顯提振。

從 量 上看：

他認為，是次降準大約釋放5,000億元超額準備金，12月15日將有5000億MLF到期，本次降準能完全對沖。

從 價 上看：

將降低金融機構資金成本每年約56億元，為降低實體經濟融資成本打開空間。

全面降準主要 兩大原因 ：

（1）經濟復甦基礎不牢固，需政策加碼。

（2）為市場注入流動性，穩定資金跨年情緒面。

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他認為當務之急是把發展放在首要任務，重啟經濟，中國經濟有望重新引領全球，並建議5招振興內地經濟：

第一招：發展放於首要任務

內地10月經濟數據顯示，消費、投資和出口三駕馬車全面下滑，基建和製造業投資有一定韌性，但也出現放緩，而跌幅較大的是地產、出口和消費。（見下圖）

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從經濟學上，「隊道效應」就是發展，是解決一切問題的根本。任解釋，一定要通過發展實現經濟增長，實現就業，讓民眾看到未來的希望，如經濟增長持續放緩，各種問題和風險就會暴露甚至激化。

他表示：

「發展是解決一切問題的根本，是應對美國戰略遏制、推動國內經濟結構轉型、實現人民美好生活的根本，只有在發展中才能化解各類風險。」

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