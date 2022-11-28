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降準打響第一槍 任澤平5招振興內地經濟（第三版）

財金猛人追蹤 17:03 2022/11/28

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最近央行宣布12月5日全面降準0.25厘，大約釋放5,000億元（人民幣‧下同）長期資金，較市場預期0.5厘低。東吳證券特邀首席經濟學家任澤平發表最新觀點，重點如下：

時點來看：
本次降準落地時間距國常會提及降準僅2日，凸顯出政策方面穩增長的決心，對市場情緒形成明顯提振。

上看：
他認為，是次降準大約釋放5,000億元超額準備金，12月15日將有5000億MLF到期，本次降準能完全對沖。

上看：
將降低金融機構資金成本每年約56億元，為降低實體經濟融資成本打開空間。

全面降準主要兩大原因
（1）經濟復甦基礎不牢固，需政策加碼。
（2）為市場注入流動性，穩定資金跨年情緒面。

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    +2

 

專訪兩大基金經理 談港股最新部署【下一頁

他認為當務之急是把發展放在首要任務，重啟經濟，中國經濟有望重新引領全球，並建議5招振興內地經濟：

第一招：發展放於首要任務

內地10月經濟數據顯示，消費、投資和出口三駕馬車全面下滑，基建和製造業投資有一定韌性，但也出現放緩，而跌幅較大的是地產、出口和消費。（見下圖）

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    +4
    +3

從經濟學上，「隊道效應」就是發展，是解決一切問題的根本。任解釋，一定要通過發展實現經濟增長，實現就業，讓民眾看到未來的希望，如經濟增長持續放緩，各種問題和風險就會暴露甚至激化。

他表示：

「發展是解決一切問題的根本，是應對美國戰略遏制、推動國內經濟結構轉型、實現人民美好生活的根本，只有在發展中才能化解各類風險。」

第二版

第二招：尊重科學決策

中央政治局常務委員會於11月10日召開會議，強調要在落實各項防疫舉措的同時加強分析研判，必要的防疫舉措不能放鬆。他說：「如何科學抗疫，這需要聽取科學家的建議。」並呼籲醫學界相關領域的專家和部門一定要實事求是。

同時，他反對核酸檢測公司IPO上市，原因是「核酸檢測這種生意是短期的，不可能持續」，其上市會給民眾產生錯誤導向，誤以為疫情和核酸檢測會長期永久持續，「打擊民眾對戰勝疫情的信心」。

第三版

第三招：擴大內需的經濟復甦計劃

任澤平建議，可推出一攬子擴大內需政策的經濟復甦計劃，工具箱包括：
1.發放消費券

3大好處：
（1）恢復居民的消費能力，打通國民經濟循環，生產和投資就能夠恢復。
（2）收穫了民心和信心。
（3）推動銀行數字貨幣改革的普及，減輕地方本就偏緊的財政壓力。

同時，他建議綫上發行為主、多平台結合，有條件的城市可試點，採用數字人民幣方式，有助於推廣改革。

2.用好政策性開發性金融工具

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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