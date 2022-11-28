寬防疫後海外經濟如何修復？剖析消費 生產兩大類

新冠疫情來勢洶洶，內地疫情破4萬宗，病毒一而再，再而三變種，各地防控政策也經歷放鬆又收緊。究竟海外經濟體在放寬防疫階段後，經濟如何修復，哪些細分板塊更受益？本文將為大家一一揭曉。

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最近華西證券發表報告指，海外疫情管控放鬆分為4階段與3特徵（見圖）。

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至於防疫政策放鬆後經濟如何修復，可從消費、生產兩方面分析：

消費

居民收入持續增長國家，消費修復速度更快（ 美、韓、日、越南 等國社零按年增速超過疫情前水平。）

等國社零按年增速超過疫情前水平。） 消費意願也逐步復甦，不過節奏相對平緩。

逐步政策放鬆階段，商業類消費修復較快，全面共存階段，服務類消費迅速反彈。

總結：該行認為消費經歷顯著修復過程，但

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