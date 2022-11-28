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寬防疫後海外經濟如何修復？剖析消費 生產兩大類（第二版）

研究報告 18:49 2022/11/28

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新冠疫情來勢洶洶，內地疫情破4萬宗，病毒一而再，再而三變種，各地防控政策也經歷放鬆又收緊。究竟海外經濟體在放寬防疫階段後，經濟如何修復，哪些細分板塊更受益？本文將為大家一一揭曉。

    點擊圖片放大
    +5
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最近華西證券發表報告指，海外疫情管控放鬆分為4階段與3特徵（見圖）。

專訪兩大基金經理 談港股最新部署【下一頁

至於防疫政策放鬆後經濟如何修復，可從消費、生產兩方面分析：

消費

  • 居民收入持續增長國家，消費修復速度更快（美、韓、日、越南等國社零按年增速超過疫情前水平。）
  • 消費意願也逐步復甦，不過節奏相對平緩。
  • 逐步政策放鬆階段，商業類消費修復較快，全面共存階段，服務類消費迅速反彈。

第二版

哪些細分消費板塊更為受益？

（1）管控放鬆國家商品消費相關板塊更優

管控放鬆節奏較快的國家，如英、美等商品消費板塊相對佔優，而商品消費細分行業（汽車、家具、家電等）均取得超額收益。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

政策層面（見上圖）：

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...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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