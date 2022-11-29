  • 24°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 08:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股12月策略 平安證券籲估值修復+盈利穩健概念並重（附12月推薦股名單）

研究報告 08:15 2022/11/29

分享：

分享：

港股近期轉強，盡管恒指於11月中高位的逾18000點水平稍為回落，惟港股11暫時近2成的升幅，表現跑贏全球主要股市。相比之下，美股三大指數，11月升幅約為2%至5%。對於12月港股的表現，平安證券認為，港股選股應在估值修復和盈利穩健之間選擇兼顧並重。

就港股11月份的表現，恒生行業指數在多重利好條件下於11月迎來全線上漲，其中地產建築業本月漲跌幅高達31.55%，其餘行業均有超過10%的漲幅。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

12月美料加息半厘

美國聯儲接連加息，平安證券預期，儲局12月加息半厘的機會較大，除非會議前發佈的11月通脹資料大超預期，打破市場的「通脹頂」共識。

於11月下旬，國企板塊迎來了估值修復，以周期、金融地產與公用事業為主。究其原因，一方面是供給側改革和地產行業變革後市占率的提升，另一方面也有全球高通脹環境下國企資產價值的重估效應。

在經歷了11月的顯著反彈以後，平安證券認為，無論是恒生科技互聯網、可選消費、交運文旅，還是國企佔比較重的上游周期、金融地產、公用事業，當前的估值雖然仍偏低，也有較高的性價比，但與10月底相比已然還是差了一些，加上高股息標的也有所反彈，所以12月的港股投資不應偏執一端，而應在估值修復和盈利穩健之間選擇兼顧並重。

 

★★季季新出電子書★★

新書預告

加息步伐未停，通脹起伏不定，加息對股債追揸沽有何影響？務必留意即將推出的《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》！定存息率逾五厘，是存現金做定存賺盡高息的大好機會嗎？記得追看即將推出之《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入；更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

Tesla減價 VS 比亞迪加價的背後邏輯
今日
Tesla減價 VS 比亞迪加價的背後邏輯
港股現曙光 留意4大板塊
2022/11/23
港股現曙光 留意4大板塊
港股展望 中金：5大因素撑港股反覆上行
2022/11/22
港股展望 中金：5大因素撑港股反覆上行
2023展望 新能源車明年銷售增長仍強勁
2022/11/19
2023展望 新能源車明年銷售增長仍強勁
中金展望 港股明年現轉機 薦選股3大概念（第二版）
2022/11/17
中金展望 港股明年現轉機 薦選股3大概念（第二版）
經濟數據表現 概念 港股 金融 板塊 加息 行業 騰訊 中國

下一篇文章

Tesla減價 VS 比亞迪加價的背後邏輯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

金融政策續利內房 滙豐看追升仍未遲
金融政策續利內房 滙豐看追升仍未遲
人行再「降準」利內銀股 現4大利好 （第二版）
人行再「降準」利內銀股 現4大利好 （第二版）
新能源車銷量超預期 造車新勢力誰能跑出
新能源車銷量超預期 造車新勢力誰能跑出
富瑞：移動數據增長連續四個月改善 中資電訊股續具吸引力
富瑞：移動數據增長連續四個月改善 中資電訊股續具吸引力
美團季績啟示：互聯網股以後只做一件事
美團季績啟示：互聯網股以後只做一件事
寬防疫後海外經濟如何修復？剖析消費 生產兩大類（第二版）
寬防疫後海外經濟如何修復？剖析消費 生產兩大類（第二版）