港股12月策略 平安證券籲估值修復+盈利穩健概念並重（附12月推薦股名單）

港股近期轉強，盡管恒指於11月中高位的逾18000點水平稍為回落，惟港股11暫時近2成的升幅，表現跑贏全球主要股市。相比之下，美股三大指數，11月升幅約為2%至5%。對於12月港股的表現，平安證券認為，港股選股應在估值修復和盈利穩健之間選擇兼顧並重。

就港股11月份的表現，恒生行業指數在多重利好條件下於11月迎來全線上漲，其中地產建築業本月漲跌幅高達31.55%，其餘行業均有超過10%的漲幅。

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12月美料加息半厘

美國聯儲接連加息，平安證券預期，儲局12月加息半厘的機會較大，除非會議前發佈的11月通脹資料大超預期，打破市場的「通脹頂」共識。

於11月下旬，國企板塊迎來了估值修復，以周期、金融地產與公用事業為主。究其原因，一方面是供給側改革和地產行業變革後市占率的提升，另一方面也有全球高通脹環境下國企資產價值的重估效應。

在經歷了11月的顯著反彈以後，平安證券認為，無論是恒生科技互聯網、可選消費、交運文旅，還是國企佔比較重的上游周期、金融地產、公用事業，當前的估值雖然仍偏低，也有較高的性價比，但與10月底相比已然還是差了一些，加上高股息標的也有所反彈，所以12月的港股投資不應偏執一端，而應在估值修復和盈利穩健之間選擇兼顧並重。

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