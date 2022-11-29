美感恩節消費勝預期 料零售百貨升浪延續

上周四美國感恩節假期休市，周五亦只有半日市，因此股市比較平穩，交投也非常淡靜，與此相反的是熾熱的（美國黑色星期五）消費氣氛。

據Adobe資料和分析部門Adobe Analytics最新發布的報告顯示，今年的黑色星期五，美國消費者在綫上的購物支出達創紀錄的91.2億美元。較早前，機構普遍預計民眾今年的消費能力不如往年，華爾街對零售股能否擺脫年初以來的下跌趨勢也沒有信心，但Black Friday的消費情況暫時緩解了市場對年底假期購物季，購買氣氛疲弱的擔憂情緒。

全世界緊盯著黑色星期五的銷售成績，是因為不少經濟學家和機構都會以當日的消費情緒和消費額來預測聖誕節的零售走勢，一如大家會以內地雙11的銷情去評估阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等的業績表現。以目前的通脹形勢和美聯儲局的加息幅度而言，美國的消費情況有這樣的水平，已算相當不俗。

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正如上周本欄提到，在11至12月這個消費黃金檔期，受惠於消費需求的增加，市場都會憧憬美股會出現Santa Claus Rally（聖誕老人升浪），所以仍然看好零售及應節相關的股份。

上周題及多隻零售股，包括羅斯百貨（美： ROST）、梅西百貨（美： M）以及好時朱古力（美： HSY）都錄得升幅，當中筆者愛股—好時朱古力的升幅最為可喜。

同時，筆者對有售賣高檔奢侈品的百貨公司看高一綫，君不見愛馬仕（Hermes）第三季收入31.4億歐元，激增24.3%、香奈兒（Chanel）的銷售額按年上漲49.6%；LVMH增長19%至198億歐元。反映在普羅大眾在等減價促銷才願意消費時，貴價產品依然有價有市。

筆者認為零售股的升浪可維持一段時間至聖誕節，甚至明年1月初，如果已持有相關股份，可以繼續觀望，博其股價有力再向上。但假如想在這個價位入市，則要三思，畢竟已有一定的累積升幅，加上未來一周有大量經濟數據會發布，股市仍存在暗湧。

美國10、11月經濟數據將出爐

具體來看，11月的就業報告、住房市場數據、國內生產總值（GDP）增長二次評估、個人消費價格指數（PCE）通脹，以及消費者信心指數等都可以左右大市走勢。特別是本周四公布的個人消費支出（PCE）價格指數，因為可以判斷近期通脹放緩的趨勢是否能維持下去。

有經濟學家估計，按月計算，10月份個人消費支出預計將增長0.4%，高於上月的0.3%。與去年相比，個人消費支出（PCE）通脹率預計已從此前的6.2%放緩至6%。

另外，周五更有11月非農就業報告出爐，是聯儲局今年最後一次利率會議前的最後一份就業數告，從中也可尋找更多聯儲局加息路向的綫索。

撰文：惠峰國際發展董事張玉峰

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