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瑞銀精選2023年8隻港股 逾半屬收息股

研究報告 00:06 2022/11/29

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美國經濟數據及聯儲局官員言論左右加息預期，雖然聯儲局在12月中加息0.5厘的機會由11月中的80.6%回落至11月28日下午9時的69.9%（點擊圖片放大），但機會率仍接近7成之餘，也較11月初議息後的56.8%為高，加上2023年1月續加息0.5厘仍是最高（點擊圖片放大），顯示「聯儲局在12月放慢加息步伐，但2023年持續加息」仍是市場主要期望。

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專訪兩大基金經理 談港股最新部署【下一頁

所以，讀者宜繼續維持本欄近幾個月強調的策略─「收息股宜選8厘以上，以及股息具增長動力的收息股」。

－－－－－－－－－－－－－－－

11月28日：

【23：30】瑞銀最新發表的研究報告指，MSCI香港今年初至今表現欠佳，而展望明年，在全球通脹放緩、債券孳息率以至美元走低，還有美國可能自第三季起減息的情況下，相信MSCI香港指數可獲重新評估。

瑞銀表示，與亞太區及內地情況一致，預期在防疫措施放寬及低基數效應下，本港2023年盈利前景應較2022年正面，意味2023年將有更好的回報。惟在此之前，市場對全球衰退的憂慮應會主導市場，並為2023年開局帶來挑戰。

在上述前提下，瑞銀精選8隻股份，包括：

當中，長和、新地、長建、友邦及香港電訊為港人熱門收息股，而防疫措施如果可以持續放鬆，昔日收息股金沙中國也有望重現「收息股魅力」。由此看來，在市況不明朗因素仍多的前提下，業務具規模且偏向穩健的收息股，仍是較佳的選擇。

【08：00】中電 （00002） 雖然獲准在2023年1月起調高香港電費，但其收入佔比第二大的澳洲業務（點擊圖片放大），復甦動力仍存疑，令中電股價仍受制下降軌（點擊圖片放大），而由近1個月的加價憧憬支持下，券商平均目標價也僅約62.93元（點擊圖片放大），只較中電上周收市價57.05元高出約10.3%。

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中電更多分析，詳見：【業務前景】【估值-市帳率】【估值-股息率

11月26日：

【17：00】中資電訊股為不乏增長的收息股，而近日獲富瑞發表研究報告指，中資電訊股將繼續成為極具吸引力的股份，其增長動力主要來自於移動領域的良性競爭、工業互聯網發展、國企構建IT生態系統趨勢、資本支出強度下降，以及承諾增加派息。當中，富瑞較看好中國電信 （00728） ，其次為中國移動 （00941） 及中國聯通 （00762）

富瑞指，國家工信部10月份統計數據顯示，移動數據按年增長進一步提升至20.2%，而按月升6.8%，屬今年以來最大升幅，並且連續四個月錄得改善，料為數據中心及電信公司帶來重要的積極信號。富瑞續指......

【12：00】美國10年期國債孳息率上升，與收息股股息率差距收窄，削弱收息股吸引力，而摩根大通最新報告指，除了美債息上升之外，還有7月中旬的電訊盈科 （00008） 旗下男團MIRROR演唱會事故打擊市場情緒。

摩通認為，電訊盈科在目前水平上具有上行空間，主要來自於其持有的香港電訊 （06823） 股權市值折讓幅度已接近歷史高位，加上電訊盈科股息率高達12厘的吸引水平，而其非電信相關業務前景亦具有韌性，給予電訊盈科「增持」的投資評級，以及目標價4元。

摩通續指出，雖然利息成本上升，但因預計香港電訊在2022至2024年期間的......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

關於11月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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