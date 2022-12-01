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賭收遜預期 瑞信：3因素推動復甦預期 濠賭股趁低吸

研究報告 21:31 2022/12/01

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美國經濟數據及聯儲局官員言論左右加息預期，雖然聯儲局在12月中加息0.5厘的機會由11月中的80.6%回落至11月28日下午9時的69.9%（點擊圖片放大），但機會率仍接近7成之餘，也較11月初議息後的56.8%為高，加上2023年1月續加息0.5厘仍是最高（點擊圖片放大），顯示「聯儲局在12月放慢加息步伐，但2023年持續加息」仍是市場主要期望。

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專訪兩大基金經理 談港股最新部署【下一頁

所以，讀者宜繼續維持本欄近幾個月強調的策略─「收息股宜選8厘以上，以及股息具增長動力的收息股」。

延伸閱讀：景順Kristina Hooper解讀聯儲局政策動向

－－－－－－－－－－－－－－－

12月1日：

【21：30】濠賭股受新冠疫情影響而失去「收息股魅力」，而澳門今天公布的11月賭收按年跌56%至30億澳門元，低過市場預期的36億澳門元。惟瑞信最新發表的研究報指，建議對濠賭股趁低吸納，當中偏好金沙中國 （01928） 及銀河娛樂 （00027） ，投資評級均同為「跑贏大市」。

瑞信表示，澳門11月日均賭收按月跌21%至1億澳門元，相對於10月份為1.26億澳門元，或降至疫情前水平13%，盡管自11月1日起恢復內地居民赴澳門旅遊的電子簽證，惟監於內地感染疫情個案加劇，因而對澳門賭收並無改善......

【12：00】美銀最新發表的研究報告預料，香港本地生產總值（GDP）增長會由2022年預期的收縮3.3%，反彈至2023年預期的升3.1%，同時預料美國聯邦基金利率將於本月及2023年首季進一步上升，但在2023年末季開始回落。

美銀預計，香港銀行的利潤率在2022年下半年顯著改善，若內房市場隨着內地經濟重啟而復甦，料2023年香港銀行股的盈利潛在強勁復甦；而從中期來看，銀行利潤率及純利的可持續性，將取決於美國加減息的速度及幅度。

美銀續表示......

11月30日：

【20：30】內地券商股為股價較波動的收息股，而高盛最新發表的研究報告指，宏觀經濟及資本市場表現疲軟，內地券商持續面對在岸收入增長放緩的問題，惟同時中國市場持續步向制度化，推動財富管理及資產管理增長。

由於市場競爭加劇，高盛相應將券商明年在岸收入預測，從6,370億元人民幣調低至5,010億元人民幣。惟高盛表示，隨着內地券商積極從傳統經紀業務，轉型為更具附加價值的財富及資產管理營運商，預期在多元化業務方面，綫上券商競爭將加劇。

目前，高盛見到......

【17：00】股息率逾9厘的內地消費股旺旺 （00151） ，昨天公布截至今年9月底止2023財年中期收入按年跌4.8%至108.3億元（人民幣‧下同），純利跌23.6%至近16億元。瑞銀最新發表的研究報告指，維持旺旺「買入」的投資評級，惟目標價卻由8.2元調低至7.49元。

瑞銀指，旺旺中期收入大致符合預期，惟純利較市場預期低5%，主因是原材料成本高過預期。瑞銀續指，旺旺管理層預期，受累於疫情帶來不確定性影響，短期銷售增長的不利因素或將持續，惟......

【16：00】環保公用股為較冷門的收息股，德邦證券對此板塊的最新看法，詳見：【下一頁

【13：00】本地地產及收租股為港人傳統收息股之一，惟行業近年受美國加息及本地經濟轉差陰霾所困擾。不過，摩根大通最新發表的研究報告，相信本港的住宅價格下跌已接近尾聲，因為加息勢頭放緩、憧憬內地與本港通關、及人才流失化情況有所改善，而認為逆風可能或會減弱，並對發展商的看法逐漸變得正面。

在地產發展股之中，摩通首選新地 （00016） 及恒地 （00012） ，其後依次為長實 （01113） 、嘉里建設 （00683） 及信置 （00083） ，而新世界 （00017） 及九龍倉 （00004） 的投資評級仍然是「減持」。

此外，摩通表示......

【10：00】滙豐 （00005） 以101億美元出售加拿大業務予加拿大皇家銀行，而此次出售預計將在2023年底完成。美銀最新發表報告指，滙豐此次出售業務的價值，約佔滙豐市值的8%，如果交易完成，估計滙豐將獲得約57億美元的一次性收益，並重申滙豐「買入」的投資評級，以及目標價65.89元。

美銀續指出......

【08：00】中國證監會決定在股權融資方面調整優化五項措施支持內房行業，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資等。摩根大通近日發表報告認為，上述措施反映出政府在支持經濟方面變得更加認真，有可能將一些未陷財困的私人開發商，從流動性壓力中拯救出來，並認為內房股股價在短期內會有正面反應，但要股價實現可持續的反彈，仍需要銷售的穩固改善，而這一點目前仍未出現。

摩通續指，拓寬內房企業資金來源的形式較似是風險管理......

【01：00】股息率近10厘的遠東發展 （00035） 業績跟進，詳見：【下一頁

11月29日：

【20：00】內房股漸見政策配合復甦，分析詳見：，【下一頁

【17：00】濠賭股在新冠疫情爆發前，曾是收息股之一，而澳門日前公布賭牌臨時批給名單，結果如預期一樣，現有6間博彩公司均獲臨時批給。大和最新發表的研究報告，重申對澳門賭業股正面看法，並預料美高梅中國 （02282） 及新濠博亞的估值有機會在短期內獲得重評，惟長綫首選仍然是金沙中國 （01928） 及銀河娛樂 （00027）

大和表示......

【13：00】股息率近10厘、香港老牌發展商之一的遠東發展 （00035） 昨晚公布截至今年9月底止中期業績（即2023財年上半年度），期內收益按年跌3%至近30.3億元，純利按年倒退46.7%至5.7億元，惟每股中期息維持派4仙不變。

事實上，遠東發展2023財年上半年度經調整現金溢按年升7.3%至近9億元，加上......

11月28日：

【23：30】瑞銀最新發表的研究報告指，MSCI香港今年初至今表現欠佳，而展望明年，在全球通脹放緩、債券孳息率以至美元走低，還有美國可能自第三季起減息的情況下，相信MSCI香港指數可獲重新評估。

瑞銀表示，與亞太區及內地情況一致，預期在防疫措施放寬及低基數效應下，本港2023年盈利前景應較2022年正面，意味2023年將有更好的回報。惟在此之前，市場對全球衰退的憂慮應會主導市場，並為2023年開局帶來挑戰。

在上述前提下，瑞銀精選8隻股份，包括：

當中，長和、新地、長建、友邦及香港電訊為港人熱門收息股，而防疫措施如果可以持續放鬆，昔日收息股金沙中國也有望重現「收息股魅力」。由此看來，在市況不明朗因素仍多的前提下，業務具規模且偏向穩健的收息股，仍是較佳的選擇。

【08：00】中電 （00002） 雖然獲准在2023年1月起調高香港電費，但其收入佔比第二大的澳洲業務（點擊圖片放大），復甦動力仍存疑，令中電股價仍受制下降軌（點擊圖片放大），而由近1個月的加價憧憬支持下，券商平均目標價也僅約62.93元（點擊圖片放大），只較中電上周收市價57.05元高出約10.3%。

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中電更多分析，詳見：【業務前景】【估值-市帳率】【估值-股息率

11月26日：

【17：00】中資電訊股為不乏增長的收息股，而近日獲富瑞發表研究報告指，中資電訊股將繼續成為極具吸引力的股份，其增長動力主要來自於移動領域的良性競爭、工業互聯網發展、國企構建IT生態系統趨勢、資本支出強度下降，以及承諾增加派息。當中，富瑞較看好中國電信 （00728） ，其次為中國移動 （00941） 及中國聯通 （00762）

富瑞指，國家工信部10月份統計數據顯示，移動數據按年增長進一步提升至20.2%，而按月升6.8%，屬今年以來最大升幅，並且連續四個月錄得改善，料為數據中心及電信公司帶來重要的積極信號。富瑞續指......

【12：00】美國10年期國債孳息率上升，與收息股股息率差距收窄，削弱收息股吸引力，而摩根大通最新報告指，除了美債息上升之外，還有7月中旬的電訊盈科 （00008） 旗下男團MIRROR演唱會事故打擊市場情緒。

摩通認為，電訊盈科在目前水平上具有上行空間，主要來自於其持有的香港電訊 （06823） 股權市值折讓幅度已接近歷史高位，加上電訊盈科股息率高達12厘的吸引水平，而其非電信相關業務前景亦具有韌性，給予電訊盈科「增持」的投資評級，以及目標價4元。

摩通續指出，雖然利息成本上升，但因預計香港電訊在2022至2024年期間的......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

關於11月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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