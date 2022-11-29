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Tesla減價 VS 比亞迪加價的背後邏輯

研究報告 07:15 2022/11/29

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雖然股神巴菲特持續減持比亞迪 （01211） ，但比亞迪卻逆勢加價，對比全球新能源汽車龍頭Tesla減價，更顯底氣十足。

10月24日，特斯拉官宣國內Model3/Y5款車型降價5%至10%；11月8日再度以限時提車保險補貼方案變相降價4,000（人民幣‧下同）至8,000元。

11月23日，受國家新能源補貼政策變化及電池主要原材料價格上漲因素影響，比亞迪官宣2023年1月1日起，將對王朝、海洋及騰勢相關新能源車型價格上調2,000元至6,000元。

比亞迪逆勢漲價是出於變相鎖單、催單、不會丟單的戰略考慮：1）公司儲備定單充足，漲價有利於變相鎖單；2）2023年開始漲價，在2022年剩餘1個月時間之內，催促猶豫消費者下定單；3）在10萬至20萬價格帶公司產品力極強，平均漲價4,000元，性價比依然最高，預計不會大規模丟單。

相反，10月以來，特斯拉連續兩次降價，主要是由於：1）9月上海超級工廠完成產綫升級，產能預達100萬至110萬輛，大幅提升；2）9月以來國內需求走弱，二者國內新勢力競品逐步推出、競爭加劇，國內儲備定單快速下降，新增定單不足。

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