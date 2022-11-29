中金：人行仍有降準降息空間 財金專欄 2022/11/29 分享： 分享： 11月25日，人行宣布將於12月5日降低存款準備金率0.25厘，釋放流動資金約5,000億元（人民幣‧下同）。本次降準的原因，一方面出於對維護資金市場和債券市場穩定的考慮，另一方面也支持信貸發力。 近期 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 光銀林樵基：中國10月綫上零售標青 2022/11/25 光銀林樵基：中國10月綫上零售標青 首域盈信：中印優質股人棄我取 2022/11/24 首域盈信：中印優質股人棄我取 諾偉：亞太商用物業有長遠機遇 2022/11/23 諾偉：亞太商用物業有長遠機遇 名家觀點 - Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴 2022/11/22 Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴 施羅德：能源轉型是結構性機遇 2022/11/22 施羅德：能源轉型是結構性機遇 疫情 經濟 通脹 貨幣政策 GDP 基金 債券 贖回 中國人民銀行 降準