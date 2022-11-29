中金：人行仍有降準降息空間

11月25日，人行宣布將於12月5日降低存款準備金率0.25厘，釋放流動資金約5,000億元（人民幣‧下同）。本次降準的原因，一方面出於對維護資金市場和債券市場穩定的考慮，另一方面也支持信貸發力。

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