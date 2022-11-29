  • 25°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 02:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中金：人行仍有降準降息空間

財金專欄 2022/11/29

分享：

分享：

11月25日，人行宣布將於12月5日降低存款準備金率0.25厘，釋放流動資金約5,000億元（人民幣‧下同）。本次降準的原因，一方面出於對維護資金市場和債券市場穩定的考慮，另一方面也支持信貸發力。

近期

...

撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

光銀林樵基：中國10月綫上零售標青
2022/11/25
光銀林樵基：中國10月綫上零售標青
首域盈信：中印優質股人棄我取
2022/11/24
首域盈信：中印優質股人棄我取
諾偉：亞太商用物業有長遠機遇
2022/11/23
諾偉：亞太商用物業有長遠機遇
名家觀點 - Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴
2022/11/22
Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴
施羅德：能源轉型是結構性機遇
2022/11/22
施羅德：能源轉型是結構性機遇
疫情 經濟 通脹 貨幣政策 GDP 基金 債券 贖回 中國人民銀行 降準

上一篇文章

港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示

下一篇文章

昨文的「丁」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英鎊維持長遠看淡
英鎊維持長遠看淡
宏觀眼界 - I See What U See
I See What U See
倘美加息見頂 日圓或重返132
倘美加息見頂 日圓或重返132
實質銷售已呆滯 百物騰貴遏消費
實質銷售已呆滯 百物騰貴遏消費
內房利好急升 惟只可即日鮮
內房利好急升 惟只可即日鮮
投資廣角鏡 - 鷹美續擴張高息高增長
鷹美續擴張高息高增長