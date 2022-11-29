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港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示

財金專欄 2022/11/29

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黎智英就國安法一案聘用英國大狀，中央高度關注，早做好部署，在終審法院昨日判決的前一天，已先行出招，去信特首李家超，結果，李家超在政府敗訴後，即主動提請中央釋法。

另外，國務院港澳辦今次的聲明，當中3點也

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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