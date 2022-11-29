疫下擴張過快 美科企急炒人

Twitter新老闆馬斯克（Elon Musk）是擅長佔據輿論空間的話題人物，裁員這回事，也能玩出千般花樣，持續吸引着注意力。

他入主Twitter後，旋即重手裁員，炒掉近半員工，有被炒人士後來再次獲聘

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