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疫下擴張過快 美科企急炒人

財金專欄 2022/11/29

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Twitter新老闆馬斯克（Elon Musk）是擅長佔據輿論空間的話題人物，裁員這回事，也能玩出千般花樣，持續吸引着注意力。

他入主Twitter後，旋即重手裁員，炒掉近半員工，有被炒人士後來再次獲聘

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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