疫下擴張過快 美科企急炒人 財金專欄 2022/11/29 分享： 分享： Twitter新老闆馬斯克（Elon Musk）是擅長佔據輿論空間的話題人物，裁員這回事，也能玩出千般花樣，持續吸引着注意力。 他入主Twitter後，旋即重手裁員，炒掉近半員工，有被炒人士後來再次獲聘 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 疫下急擴張 美企吃苦果 2022/11/28 疫下急擴張 美企吃苦果 國金札記 - 英護士嚴重短缺 結構性問題難解 2022/11/28 英護士嚴重短缺 結構性問題難解 英國護士嚴重短缺 結構性問題難解 2022/11/27 英國護士嚴重短缺 結構性問題難解 國金札記 - 燒兩年GDP辦世盃 卡塔爾換來尷尬 2022/11/25 燒兩年GDP辦世盃 卡塔爾換來尷尬 國金札記 - 天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅 2022/11/24 天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅 疫情 美國 經濟 通脹 Facebook 裁員 Google Twitter 馬斯克 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）