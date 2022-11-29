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中國衝刺全年目標 市場再起風雲（附組圖）

研究報告 13:43 2022/11/29

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2022年即將結束，第四季經濟運行將直接影響能否達成全年經濟目標，近日，多地相繼召開會議，釋放發力穩增長信號。接下來，將從促消費、擴大投資、穩工業等方面持續加力，全力衝刺，確保全年經濟運行在合理區間。

專訪兩大基金經理 談港股最新部署【下一頁

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    +4
    +3

近期消費市場備受關注。從10月份情況來看，受到國內疫情散發多發影響，部分地區接觸性聚集性消費受到一定衝擊，尤其是部分服務性消費總體放緩。

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    +2

多地將促消費看作是穩增長的重要著力點。

（不斷更新）

編輯：陳文政

★★季季新出電子書－新書預告★★

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...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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