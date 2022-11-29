中國衝刺全年目標 市場再起風雲（附組圖）

2022年即將結束，第四季經濟運行將直接影響能否達成全年經濟目標，近日，多地相繼召開會議，釋放發力穩增長信號。接下來，將從促消費、擴大投資、穩工業等方面持續加力，全力衝刺，確保全年經濟運行在合理區間。

專訪兩大基金經理 談港股最新部署【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

近期消費市場備受關注。從10月份情況來看，受到國內疫情散發多發影響，部分地區接觸性聚集性消費受到一定衝擊，尤其是部分服務性消費總體放緩。

▼ 點擊圖片放大 +2

多地將促消費看作是穩增長的重要著力點。

（不斷更新）

編輯：陳文政

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入