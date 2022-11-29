景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版）

本文第一及第二版分別展示，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper對美國聯儲局，以及歐、英央行的貨幣政策展望。總的來說，Kristina結論如下：

通脹因新冠疫情及各國針對疫情採取的措施而大幅上漲，因此，貨幣政策亦相應地大幅收緊。

如今，我們已經來到貨幣政策緊縮政策開始放慢的轉折點。盡管市場對此早有預料，這依然是一個利好因素。

不過，市場焦點將很快轉向央行將於何時按下「暫停鍵」。這將視乎各個經濟體的情況而有所不同。

Kristina預期，隨着投資者對央行言論及不斷變化的數據作出反應，市場將更加波動。

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【第二版刊於11月29日 17：31】

本文第一版提及，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper對美國聯儲局在香港時間11月24日早上公布的11月初議息會議紀要的看法。至於歐洲的貨幣政策展望，Kristina觀察到的經濟重點如下：

歐洲央行及英倫銀行的前景不明朗，區內通脹居高不下，衰退壓力持續上升。

毫無疑問，歐元區經濟面臨諸多壓力，包括：區內11月採購經理人指數（PMI）預覽數據表明，該指數連續五個月下滑。製造業及服務業數據雙雙下行。

從國家層面而言，德國及法國均處於萎縮區間。11月份商業活動放緩加劇了歐元區陷入衰退的風險，但好消息是部分定價壓力有所緩解。

歐元區經濟日益加劇的風險包括歐元區家庭面臨的挑戰，能源價格上漲及利率上升令情況雪上加霜。

英國PMI亦陷入萎縮。

展望未來......

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【第一版刊於11月29日 16：26】

【第一版題為：景順Kristina Hooper：景順Kristina Hooper解讀聯儲局政策動向】

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper早在10月26日，已預期11月初聯儲局議息會議後，加息步伐預期有望放緩。按利率期貨顯示，12月加息0.5厘的機會率，由11月議息會後後的56.8%上升至昨晚接近7成（點擊圖片放大），而2023年1月議息會議續加息0.5厘的機會也較高。

至於上周四晚公布聯儲局11月議息會紀要，Kristina認為，市場焦點將很快轉向聯儲局將於何時按下「暫停鍵」。

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Kristina在今年10月26日的觀點，詳見：【下一頁】

Kristina表示......

（詳細分析更新中）

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