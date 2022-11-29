景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版）

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美感恩節消費勝預期 料零售百貨升浪延續
本文第一及第二版分別展示，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper對美國聯儲局，以及歐、英央行的貨幣政策展望。總的來說，Kristina結論如下：
Kristina預期，隨着投資者對央行言論及不斷變化的數據作出反應，市場將更加波動。
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【第二版刊於11月29日 17：31】
本文第一版提及，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper對美國聯儲局在香港時間11月24日早上公布的11月初議息會議紀要的看法。至於歐洲的貨幣政策展望，Kristina觀察到的經濟重點如下：
展望未來......
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【第一版刊於11月29日 16：26】
【第一版題為：景順Kristina Hooper：景順Kristina Hooper解讀聯儲局政策動向】
景順首席環球市場策略師Kristina Hooper早在10月26日，已預期11月初聯儲局議息會議後，加息步伐預期有望放緩。按利率期貨顯示，12月加息0.5厘的機會率，由11月議息會後後的56.8%上升至昨晚接近7成（點擊圖片放大），而2023年1月議息會議續加息0.5厘的機會也較高。
至於上周四晚公布聯儲局11月議息會紀要，Kristina認為，市場焦點將很快轉向聯儲局將於何時按下「暫停鍵」。
Kristina在今年10月26日的觀點，詳見：【下一頁】
Kristina表示......
（詳細分析更新中）
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撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師
欄名 : 名家看法