專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）

內房板塊近期利好消息頻出，繼「金融16條」後，六大內銀又向內房提供意向性授信額度，料有助改善行業流動性。

對於內房前景，人稱「英SIR」的基金經理黃國英早前在接受《Money Times》專訪時表示，「內房就算鬆綁，大方向都係房住不炒，即使內房情況好轉，都唔會好似以前咁瘋狂地大升，好難返到高峰。」

講真，內房股跌咗9成之後，就算升返1倍，都仍然跌咗8成，加上內房現在面對的是國進民退的情況，最多都係短炒。

至於內房的子行業物業管理方面，黃國英指出，在眾多物管公司當中，比較看好中海物業 （02669） 。

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他表示，留意到在兩三年前，當物管最當炒、估值飛升的時候，中海物業的盈利表現低於同業，這反而體現中海物業是一間老實的公司，並無太多花巧項目。

「中海而家喺香港做埋方艙醫院、部分公共屋邨和政府總部大樓的項目管理，這些只是揼石仔嘅生意，但反映公司有心機做。」

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