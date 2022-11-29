內房政策加持 家電股可受惠

早前內地「雙11」網購活動的推動，家電股於11月起表現走強。隨着內地對房地產市場的支持政策出台，住屋需求提升，料電家需求亦有提升。

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近期內地房地產相關政策頻發：

1. 六大行向多家房企提供超1.2萬億元意向性授信額度；

2. 擴容首批民營房企落地；

3. 國常會提出多項房地產相關政策，旨在促進房地產行業健康發展；

4. 央行、銀保監會出臺「金融16條」

6. 央行宣佈於12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點，共計釋放長期資金約5000億元人民幣。

7. 中證監宣佈在股權融資方面調整優化5項措施支持房地產市場平穩健康發展，被業內解讀為射出支持房企融資「第三支箭」。此前貸款融資「第一支箭」、債券融資「第二支箭」已經落地，支持企業股權融資為「第三支箭」，恢復上市房企和涉房上市公司非公開方式再融資，標誌「第三支箭」正式落地。

隨着第3季家電行業收入增速回升，白電及上游板塊表現穩健，盈利能力改善如期延續，改善幅度較Q2基本持平，原材料價格下降、龍頭企業提價、產品結構優化、行業競爭格局改善等因素持續提振盈利能力。

中郵證券表示，隨着「保交樓」政策推動、住房信貸政策逐步寬鬆以及多地陸續出臺房地產需求端支持政策影響下，作為房地產後週期板塊，家電行業景氣度有望迎來反轉。

資料來源：中郵證券

編輯：錢家鋒

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