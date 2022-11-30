美聯儲加息疑近頂峰 惟轉態迹象需觀望

現時全球經濟增長放緩，惟美聯儲仍堅持加息抗通脹。加息背後，每次都增加了全球經濟衰退機率。幸而部分國家的通脹情況已開始見頂，市場亦開始樂觀認為「最大一次加息」可或已過去，所以，市場持續關注各國央行的一舉一動，尤其是美聯儲的講話，以找出「轉態支點」的迹象。不過，美聯儲加息轉態支點真會實現？這一切對你的投資而言又意味什麼？

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央行的轉態「支點」與通脹關係

當國家中央銀行改變其貨幣政策立場時，我們稱之為轉態「支點」，這種轉態是從貨幣緊縮（加息）轉向貨幣寬鬆（減息）或相反。以美聯儲為例子，如果想美聯儲轉態成真，需要達成2個條件：

通脹率需接近央行的2%目標；

勞動力市場表現明顯更為疲軟。

現時美國通脹率雖高企但明顯有降温迹象，10月份的總體通脹率按年下降至7.7%，按月下降0.4%，低於市場預期；核心通脹率（不包括食品及能源成本等波動較大的板塊）也放緩至按年6.3%。就此結果，市場抱樂觀反應，似乎看到以下希望：

美聯儲可能開始放緩加息；

預期的加息時間表未必會出現。

所以，即使通脹率仍遠高於美聯儲2%的目標，但這個放緩趨勢對市場而言仍屬好消息，也有迹象表明美聯儲可能會進一步減息：如市場租金下降，表明住屋成本（佔消費者物價指數中三分之一）可能即將見頂，反映整體通脹率有下降趨勢。

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如圖顯示，目前的通脹軌迹與以前的通脹高峰形成了鮮明對比，按歷史數據，特別是自1940年以來的通脹平均峰值，現時通脹趨勢可能會回落至目標數字。

通脹以外的影響轉態關鍵點

對美聯儲而言，美國勞動力需求表現過熱的問題更近在眉睫。疫情期間，美國工人因健康或提前退休等各種原因退出勞動力市場。因勞動力萎縮，不少公司增加工資以爭奪工人，最終使通脹加劇。現時，就業市場勢頭依然強勁，10月的最新失業率升至3.7%，但依然接近歷史低位置（低於5%的歷史平均水平），甚至低於「自然失業率」（或通脹開始加劇前的最低失業率）的預期數字。

在過去75年的美國經濟衰退期間，失業率中位數增長了3.3個百分點，但年初至今，失業率下降了0.3個百分點，反映勞動力市場可能就是通脹壓力的來源之一，而美聯儲預期，明年底的失業率將升至4.4%，但前提是經濟需出現大幅放緩。

關注未來全球量化緊縮問題

除拉高利率外，各國央行還可以使用其他方法來調整貨幣狀況。買入政府債券等資產便是方法之一，其中透過增加貨幣供應量（即「量化寬鬆」或QE），降低利率，以刺激經濟活動。另一個反面操作就是賣出這些資產或放待資產至到期日，以減少流動性及提高利率，同時冷卻經濟（即「量化緊縮」或QT）。

現時我們已經開始看到QT行動的迹象：

美聯儲已開始縮減其資產負債表，從疫情前4萬億美元增加到2022年4月的8.9萬億美元高位，增加約1倍多

過去幾個月市場動盪，英倫銀行於11月開始延期多時的縮減資產負債表計劃

預計歐洲央行將於明年結束加息周期後，加入減息計劃

留意，上述情況與亞洲形成鮮明對比。在亞洲......

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撰文：智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團聯合投資總監梁穎瑩

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