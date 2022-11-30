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港股拐點已現 12月買咩好？光大推薦4大金股（附盈利預測）

研究報告 08:00 2022/11/30

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港股11月由低位反彈不少，光大證券認為港股當前拐點已至，未來若得到經濟數據的驗證港股市場有望繼續上漲，並推薦四大金股。

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光大證券解釋，一方面，地產調控政策還有較大的發力空間。近期政策內容多涉及支持地產融資，為金融機構進一步加大對房企的合理信貸支持提供更多空間，有利引導市場對民營房企風險偏好的修復。

另一方面，港股市場整體盈利有70%來自於中資股，而這部分中資股的盈利主要來自內地，因此港股市場與內地基本面走勢呈高度同步。港股市場企穩回升的關鍵在於中國經濟景氣度的回升，這進一步需要等待更多數據的驗證，包括地產銷售或者消費數據的回暖。

未來隨著內地防疫政策的進一步改善，以及地產利好政策帶動地產行業逐步修復，內地經濟有望進一步企穩回升，11月和12月的經濟數據或將底部回升。

海外風險及流動性或將進一步緩和

光大證券指，美國中期選舉已經基本塵埃落定，

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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