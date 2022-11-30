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買家趁低吸納  屋苑下半月交投反彈

地產 12:00 2022/11/30

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在息口上升，以及疫情持續等不利因素打擊下，差估署新近公布10月私樓售價指數，按月再挫約2.4%，今年首10個月更累跌10%，創近5年以來新低，隨著樓價已確認跌勢，近期二手交投氣氛明顯疲弱，出現「愈跌愈少人買」的現象，但部分藍籌屋苑成交量卻逆市反彈，出現買家趁低吸納，令下半月成交量，相比上半月大幅增長。

當中作為港島藍籌屋苑的鰂魚涌太古城，截至周一(27日)，本月暫沽出22伙，上半月僅錄得5宗交投，但下半月卻錄得17宗成交，急增2.4倍。至於紅磡黃埔花園上半月只有3宗成交，下半月大增2倍至9宗，將軍澳維景灣畔亦出現此情況，成交集中於下半月，共錄得7宗成交，相比上半月的4宗上升75%。

在市況淡靜下，普遍業主進一步擴闊議幅，少數急於求售者，更不惜蝕讓沽貨，加速樓價回落，成交價不時重回3至5年前水平，有少量買家有見及此，選擇趁勢買筍盤，始終在淡市時，手持相同的資金，有機會購入面積更大、更優質的物業，令部分屋苑成交量半個月間急增。

雖然早前本港銀行經已加息，供樓人士負擔加重，但樓價回落仍有助抵銷供樓支出上升，以近日滙豐銀行上調H按封頂息為例，借用500萬元，按揭年期30年，加息前二手實際封頂息為3.125厘，現時增至3.375厘，而每月供款由原先的21,419元，上調至22,105元，升幅只為3.2%，相比今年樓價已回落10%，也有一段距離。

記者：李偉航
 

買家趁低吸納  屋苑下半月交投反彈

欄名 : 樓市分析

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