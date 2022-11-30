明年板塊尋寶 環保公用醒神

明年有甚麼板塊可留意？德邦證券研究報告就環保公用提出了2023年度的投資策略，認為在國家安全與自主可控下，能源安全、低碳發展和科技創新三條主綫大有可為，並建議關注的方向。

1.能源安全：國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進 。

穩定傳統能源生產；保障進口油氣供給安全；實施多能互補，提升可再生能源消費比重；提高能源科技水準，加快能源科技創新合作；完善能源發展體制機制。

建議關注方向：儲能、氫能、新能源（風光、核電）、火電靈活性改造、虛擬電廠以及天然氣貿易。

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