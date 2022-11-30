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信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股

財金專欄 2022/11/30

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美股第三季業績塵埃落定，面對各國致力打擊通脹，從緊的貨幣政策使昔日的增長股蒙上陰影，周期性不強、公用股這類具防守性的板塊，才較適合部署。

美股2022年第三季度業績已公布得差不多。根據路孚特（

...

撰文 : 梁淑怡女士 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理

欄名 : 名家觀點

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