信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股 財金專欄 2022/11/30 分享： 分享： 美股第三季業績塵埃落定，面對各國致力打擊通脹，從緊的貨幣政策使昔日的增長股蒙上陰影，周期性不強、公用股這類具防守性的板塊，才較適合部署。 美股2022年第三季度業績已公布得差不多。根據路孚特（ ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 梁淑怡女士 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：人行仍有降準降息空間 2022/11/29 中金：人行仍有降準降息空間 光銀林樵基：中國10月綫上零售標青 2022/11/25 光銀林樵基：中國10月綫上零售標青 首域盈信：中印優質股人棄我取 2022/11/24 首域盈信：中印優質股人棄我取 諾偉：亞太商用物業有長遠機遇 2022/11/23 諾偉：亞太商用物業有長遠機遇 名家觀點 - Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴 2022/11/22 Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴 經濟 美股 銀行 金融 通脹 貨幣政策 科技行業 板塊 天然氣 標準普爾500指數