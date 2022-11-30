突破下降軌 中建材轉勢 財金專欄 2022/11/30 分享： 分享： 中國建材（03323）今年低谷已過，短、中期趨勢改善明顯，反彈浪樂觀上望7.8至8元，止蝕5.75元。 技術分析：RSI企50中軸上 該股昨收報6.79元，升6.7%。配合周綫圖顯示，該股自2月高見 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 恒指續整固 關鍵守萬六 2022/11/29 恒指續整固 關鍵守萬六 中遠海能雙底 中期目標10元 2022/11/26 中遠海能雙底 中期目標10元 守突破性裂口 潤地中期轉升 2022/11/25 守突破性裂口 潤地中期轉升 營造小雙底 兗礦看29元 2022/11/24 營造小雙底 兗礦看29元 神威呈旗形 目標7.3元 2022/11/23 神威呈旗形 目標7.3元 指數 技術分析 營收 建材 海螺水泥（00914） 華潤置地（01109） 萬科企業（02202） 中國建築（03311） 中國建材（03323） 人民幣