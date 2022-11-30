  • 25°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 01:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

突破下降軌 中建材轉勢

財金專欄 2022/11/30

分享：

分享：

中國建材（03323）今年低谷已過，短、中期趨勢改善明顯，反彈浪樂觀上望7.8至8元，止蝕5.75元。

技術分析：RSI企50中軸上

該股昨收報6.79元，升6.7%。配合周綫圖顯示，該股自2月高見

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

最新專欄文章

恒指續整固 關鍵守萬六
2022/11/29
恒指續整固 關鍵守萬六
中遠海能雙底 中期目標10元
2022/11/26
中遠海能雙底 中期目標10元
守突破性裂口 潤地中期轉升
2022/11/25
守突破性裂口 潤地中期轉升
營造小雙底 兗礦看29元
2022/11/24
營造小雙底 兗礦看29元
神威呈旗形 目標7.3元
2022/11/23
神威呈旗形 目標7.3元
指數 技術分析 營收 建材 海螺水泥（00914） 華潤置地（01109） 萬科企業（02202） 中國建築（03311） 中國建材（03323） 人民幣

上一篇文章

飲奶助抗疫 蒙牛增銷量

下一篇文章

信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

宏觀眼界 - I See What U See
I See What U See
二價疫苗抗毒株 放寬門檻增接種
二價疫苗抗毒株 放寬門檻增接種
內房利好急升 惟只可即日鮮
內房利好急升 惟只可即日鮮
投資坐標 - 中國式抗疫「累街坊」?
中國式抗疫「累街坊」?
倘美加息見頂 日圓或重返132
倘美加息見頂 日圓或重返132
實質銷售已呆滯 百物騰貴遏消費
實質銷售已呆滯 百物騰貴遏消費