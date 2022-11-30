突破下降軌 中建材轉勢

中國建材（03323）今年低谷已過，短、中期趨勢改善明顯，反彈浪樂觀上望7.8至8元，止蝕5.75元。

技術分析：RSI企50中軸上

該股昨收報6.79元，升6.7%。配合周綫圖顯示，該股自2月高見

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