飲奶助抗疫 蒙牛增銷量 財金專欄 2022/11/30 分享： 分享： 港股一如預期跌至50天綫拉升，恒生指數昨日更升906點或5.2%以全日高位18204點收市，朝頭肩底頸綫18500點進發。而中資股在市況好轉下，對內地疫情有抗跌力，尤見內地去年至今推動飲奶抗疫，加上牛 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【靠挾】淡友被挾出大底 恒指坐185望牛熊綫？（第四版） 2022/11/29 【靠挾】淡友被挾出大底 恒指坐185望牛熊綫？（第四版） 中字股實力談 - 中電信高息 值得繼續揸 2022/11/26 中電信高息 值得繼續揸 中字股實力談 - 美短債息升壓港股 恒指下周見170？（第四版） 2022/11/25 美短債息升壓港股 恒指下周見170？（第四版） 中字股實力談 - 通號盈利穩 撑起8厘息 2022/11/25 通號盈利穩 撑起8厘息 中字股實力談 - 港股連日縮量反彈 恒指短期樂觀是橫行（第四版） 2022/11/24 港股連日縮量反彈 恒指短期樂觀是橫行（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 世界盃 乳品相關股 疫情 蒙牛乳業（02319） 伊利股份（滬：600887） 人民幣