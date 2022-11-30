飲奶助抗疫 蒙牛增銷量

港股一如預期跌至50天綫拉升，恒生指數昨日更升906點或5.2%以全日高位18204點收市，朝頭肩底頸綫18500點進發。而中資股在市況好轉下，對內地疫情有抗跌力，尤見內地去年至今推動飲奶抗疫，加上牛

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