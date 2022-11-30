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飲奶助抗疫 蒙牛增銷量

財金專欄 2022/11/30

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港股一如預期跌至50天綫拉升，恒生指數昨日更升906點或5.2%以全日高位18204點收市，朝頭肩底頸綫18500點進發。而中資股在市況好轉下，對內地疫情有抗跌力，尤見內地去年至今推動飲奶抗疫，加上牛

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 世界盃 乳品相關股 疫情 蒙牛乳業（02319） 伊利股份（滬：600887） 人民幣

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