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特首提請釋法 京最終會否擴範圍？

財金專欄 2022/11/30

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港區國安法將迎來首次釋法，但特首李家超提請中央釋法的範圍，只針對無本地全面執業資格的海外律師或大律師，排除他們處理涉國安的案件。

有人問，中央最終釋法時，會否擴大針對的範圍，例如涉外籍大狀？甚至設「指定

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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