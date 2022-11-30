特首提請釋法 京最終會否擴範圍？ 財金專欄 2022/11/30 分享： 分享： 港區國安法將迎來首次釋法，但特首李家超提請中央釋法的範圍，只針對無本地全面執業資格的海外律師或大律師，排除他們處理涉國安的案件。 有人問，中央最終釋法時，會否擴大針對的範圍，例如涉外籍大狀？甚至設「指定 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示 2022/11/29 港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示 有政戲 - 黃元山料掌特首政策組 與李家超有化學作用 2022/11/28 黃元山料掌特首政策組 與李家超有化學作用 有政戲 - 消息：京極關注黎智英聘英大狀 或出手糾正 2022/11/25 消息：京極關注黎智英聘英大狀 或出手糾正 有政戲 - 人大選戰「亮燈」 近半舊人不連任 2022/11/24 人大選戰「亮燈」 近半舊人不連任 有政戲 - 逾百人擬出戰人大 料最終半數去馬 2022/11/23 逾百人擬出戰人大 料最終半數去馬 政治 人大釋法 李家超 港區國安法 香港 北京 國安法 律師 人大常委 法官