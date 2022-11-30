大市雖勁彈宜保持審慎! 財金專欄 02:30 2022/11/30 分享： 分享： 美股早一晩尾市跌幅增加，道指收市跌接近五百點，美歐媒體仍歸咎於所謂中國疫情升升溫引起社會不安，周二亞太區股市本應例牌要跟跌，但由於中港股市反彈，區內股市也大多企穩，僅日本股市跟美股跌了一百多點，其餘南 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 中國式抗疫「累街坊」? 2022/11/29 中國式抗疫「累街坊」? 投資坐標 - 「氟化雙雄」有喜訊！ 2022/11/25 「氟化雙雄」有喜訊！ 投資坐標 - 略減派息只待分拆！ 2022/11/23 略減派息只待分拆！ 投資坐標 - 包包股各有前因莫羨人！ 2022/11/22 包包股各有前因莫羨人！ 投資坐標 - 高息便有得升！ 2022/11/18 高息便有得升！ 盈健醫療（01419） 信佳國際（00912） 東方表行（00398） 東岳集團（00189） 中國石油股份（00857） 港股 美股 滙豐控股（00005） 股票 銀行