大市雖勁彈宜保持審慎!

美股早一晩尾市跌幅增加，道指收市跌接近五百點，美歐媒體仍歸咎於所謂中國疫情升升溫引起社會不安，周二亞太區股市本應例牌要跟跌，但由於中港股市反彈，區內股市也大多企穩，僅日本股市跟美股跌了一百多點，其餘南

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