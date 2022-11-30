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大市雖勁彈宜保持審慎!

財金專欄 02:30 2022/11/30

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美股早一晩尾市跌幅增加，道指收市跌接近五百點，美歐媒體仍歸咎於所謂中國疫情升升溫引起社會不安，周二亞太區股市本應例牌要跟跌，但由於中港股市反彈，區內股市也大多企穩，僅日本股市跟美股跌了一百多點，其餘南

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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