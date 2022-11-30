房地產「第三枝箭」 中銀評建材業三大影響（第二版）

近期國策頻頻支持民營內房企業，房地產「第三枝箭」如期而至，分別是信貸、債券、股權，政策利好連帶相關產業鏈—建材業。中銀國際發表最新報告深入分析建材業三大影響，重點如下：

（1）房企資金鍊改善，建材的壞賬風險或相對減輕，現金流或能好轉。 （2）地產融資恢復帶動購房預期改善。

該行認為，待地產銷售恢復後，B端（B2B，商業對商業）大型龍頭建材企業從持續壓力中恢復，表現出業績和估值的雙重彈性。 （3）B端建材企業對 C端（ B2C，商業對零售）擠壓或減輕，C端亦能迎接修復。

▼ 點擊圖片放大 +2

專訪兩大基金經理 談港股最新部署【下一頁】

第二版

展望行業未來，該行指出建材板塊計提減值規模或縮小，甚至能有衝回，行業現金流或能改善。鑒於行業經歷兩年的承壓出清，此輪恢復後或能表現出「剩者為王」帶來的集中度提升......更多內容，用戶請登入。

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入