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房地產「第三枝箭」 中銀評建材業三大影響（第二版）

研究報告 16:07 2022/11/30

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近期國策頻頻支持民營內房企業，房地產「第三枝箭」如期而至，分別是信貸、債券、股權，政策利好連帶相關產業鏈—建材業。中銀國際發表最新報告深入分析建材業三大影響，重點如下：

（1）房企資金鍊改善，建材的壞賬風險或相對減輕，現金流或能好轉。

（2）地產融資恢復帶動購房預期改善。
該行認為，待地產銷售恢復後，B端（B2B，商業對商業）大型龍頭建材企業從持續壓力中恢復，表現出業績和估值的雙重彈性。

（3）B端建材企業對 C端（ B2C，商業對零售）擠壓或減輕，C端亦能迎接修復。

    點擊圖片放大
    +2

專訪兩大基金經理 談港股最新部署【下一頁

第二版

展望行業未來，該行指出建材板塊計提減值規模或縮小，甚至能有衝回，行業現金流或能改善。鑒於行業經歷兩年的承壓出清，此輪恢復後或能表現出「剩者為王」帶來的集中度提升......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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