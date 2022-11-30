港股市場估值低 相對A股美股更具投資價值（附組圖）

近一個月港股市場表現良好，但港股主要指數估值仍然處於歷史中樞水平之下，有較高的投資價值。方正證券發表研究報告，指目前恒生指數的市盈率為8.8倍，香港10年政府債收益率為3.52%，股權風險溢價ERP為7.8%，處於2002年以來的64%分位數水平。

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港股多數行業估值在全球處於較低水平。分行業看，在與A股和美股的估值對比中，港股市場可選消費、醫療保健行業等等市盈率顯著高於A股估值的股票。同時，電信服務、材料、工業、能源等行業的估值，H股整體大幅落後於A股和美股市場，信息技術明顯落後於A股市場。

恒生指數股權風險溢價

2021年2月份以來港股市場出現深度回調，港股市場在全球市場中表現大幅靠後，當前港股主要指數估值普遍處於歷史中樞水平之下。

香港股市方面，截至2022年11月18日，恒生指數的市盈率為8.8倍，香港10年政府債收益率為3.52%，股權風險溢價ERP（市盈率倒數減去無風險利率）為7.82%，ERP越高代表股市相較債券市場的投資性價比更高，當前恒生指數ERP位於2002年以來的64%分位數水平，股市相較債市的估值性價比在歷史上處於偏高水平。

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報告來源：方正證券

編輯：陳文政

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