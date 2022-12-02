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零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨

國際 16:05 2022/12/02

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零工經濟（Gig Economy）及斜槓族（Slash）近年頗受年輕人歡迎，不少人喜歡相關工作模式有較高靈活性。美國勞工部早前提出一項AB5法案，有意將部分臨時工視為企業正式僱員，並可獲得全面勞工保障。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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