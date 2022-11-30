遠展孔祥達 兩招減債抗加息潮

股息率近10厘的遠東發展 （00035） （下稱「遠展」）在11月29日晚公布截至今年9月底止的2023財年上半年收益按年跌3%至近30.3億元（圖一），惟因期內融資成本增45.6%至逾2.4億元，以及今次沒有特列收益，而令純利跌46.7%至5.7億元，惟每股中期息維持派4仙不變。遠展董事總經理孔祥達料集團以兩個渠道套回資金，冀可將負債減少20億元。

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細看遠展截至今年9月底止，銀行貸款、票據及債券總額只按年增0.7%至近314.2億元（圖二），而孔祥達強調集團的負債淨額與經調整資產總值比例處32.4%，財務狀況仍處健康水平，他續解釋，因期內利息上升，令總利息成本上升逾1億元......

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