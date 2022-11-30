  • 20°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 21:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遠展孔祥達 兩招減債抗加息潮

財金猛人追蹤 07:06 2022/11/30

分享：

分享：

股息率近10厘的遠東發展 （00035） （下稱「遠展」）在11月29日晚公布截至今年9月底止的2023財年上半年收益按年跌3%至近30.3億元（圖一），惟因期內融資成本增45.6%至逾2.4億元，以及今次沒有特列收益，而令純利跌46.7%至5.7億元，惟每股中期息維持派4仙不變。遠展董事總經理孔祥達料集團以兩個渠道套回資金，冀可將負債減少20億元。

    點擊圖片放大
    +2

細看遠展截至今年9月底止，銀行貸款、票據及債券總額只按年增0.7%至近314.2億元（圖二），而孔祥達強調集團的負債淨額與經調整資產總值比例處32.4%，財務狀況仍處健康水平，他續解釋，因期內利息上升，令總利息成本上升逾1億元......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺?也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : MT訪問

相關文章

景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版）
今日
景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版）
高盛：內地券商積極轉型為財管營運商 3券商股市佔率提升
今日
高盛：內地券商積極轉型為財管營運商 3券商股市佔率提升

你可能感興趣

景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版）
今日 02:36
景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版）
高盛：內地券商積極轉型為財管營運商 3券商股市佔率提升
今日 20:31
高盛：內地券商積極轉型為財管營運商 3券商股市佔率提升

最新專欄文章

【名家看東奧】黃國英：日股具更大值博率兼分散組合風險！
2021/07/19
【名家看東奧】黃國英：日股具更大值博率兼分散組合風險！
【監管風波】晨星陳麗子：監管陰霾帶來長綫投資機會
2021/07/13
【監管風波】晨星陳麗子：監管陰霾帶來長綫投資機會
股市現牛要衝入？ 許長泰：未來2至3個月分注入市
2020/07/08
股市現牛要衝入？ 許長泰：未來2至3個月分注入市
入市如何揀板塊？ 許長泰：主題要符合趨勢
2020/07/08
入市如何揀板塊？ 許長泰：主題要符合趨勢
MT訪問 - 高盛資管：對未來經濟樂觀 傾向持有股票
2019/05/16
高盛資管：對未來經濟樂觀 傾向持有股票
加息 遠東發展 港股 股票

上一篇文章

【星級名家】曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮

下一篇文章

景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美聯儲加息疑近頂峰 惟轉態迹象需觀望
美聯儲加息疑近頂峰 惟轉態迹象需觀望
【星級名家】曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮
【星級名家】曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮
專訪 基金經理：2023年部署4個主題
專訪 基金經理：2023年部署4個主題
專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）
專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）
景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版）
景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版）
降準打響第一槍 任澤平5招振興內地經濟（第五版）
降準打響第一槍 任澤平5招振興內地經濟（第五版）