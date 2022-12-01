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專訪 黃國英：中產下流化 揀消費股要穩陣

財金猛人追蹤 08:00 2022/12/01

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人稱「英SIR」的基金經理黃國英早前在接受《Money Times》專訪時表示，內地消費一定會出現中產下流化的現象，選消費股要穩陣的話就選啤酒和水。

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黃國英認為，內地消費一定向下流，

中產嗰啲算吧啦，外圍大環境係衰退的話，大陸即使有少許開放，都唔會好到邊。

所以，他認為對澳門、體育用品股等「都不用客氣」，買農夫山泉 （09633） 、華潤啤酒 （00291） 就算。

黃國英其中一個選股方向是選「衰退贏家（Recession Winner）」。他表示，

 

（完整內容請登入）

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...

撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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