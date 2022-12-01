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木星資產管理：中國市場將反彈？還看4大因素支持

研究報告 07:18 2022/12/01

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中港市場在10月的二十大會議結束後大跌，主要因為市場普遍認為中國的經濟前景極為悲觀。

在中共二十大結束後的第一個交易日（10月24日），恒指單日跌了1,030點，恒指更在10月31日跌至14597的年內低點，市場氣氛一度極度悲觀，不過這現象在11月出現變化。

木星資產管理中國股票組合投資經理車強指出，儘管中國股市面臨挑戰，但經濟展望非常樂觀，與許多市場一樣，仔細地挑選具成長潛力的股票將是投資者成功的關鍵。

市場對中國經濟極度悲觀主要有三個因素：烏克蘭戰爭、新冠疫情清零政策，及中美關係的持續惡化

4重要因素評估中國市場

在這種背景下，市場很容易將注意力集中在負面上。然而，木星資產管理開始看到一些經濟復甦跡象出現，並認為預期外的利多因素應該會刺激反彈出現。就中國市場而言，未來將有四個重要的評估因素，包括：

1）資金流動性；

2）政策變化；

3）企業獲利；

4）股市投資價值高

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第一，在資金流動性方面，今年外資撤出使中國市場的流動性減少，這增加市場波動和導致不穩定的價格走勢。因此，中國人民銀行（PBOC）不得不介入以提振信心。該行認為資金外流的趨勢即將結束，同時，令人鼓舞的是中國人民銀行已有減息跡象。

第二，在10月的二十大之前，政策一直處於停滯狀態，但12月的經濟工作會議將可能是真正看到變化的第一個里程碑，然而，這可能是漸進式的，在3月的兩屆會議之前不太可能做出有意義的改變。

屆時，新的領導團隊將正式就位，並可能積極推動新的政策。顯然，政策變化總會產生贏家和輸家。在這種環境下，有紀律地選股至關重要，大體來說，該行對未來六個月的前景持樂觀態度。

第三，企業獲利顯然受到了新冠疫情再起的影響，而且我們似乎還沒有到達底部的跡象。與去年同期相比，中國9月份零售業銷售額增長放緩至2.5%，與疫情前的長期平均值7%形成鮮明對比。

然而，中國9月PMI（製造業採購經理人指數）回升至50.1的小幅擴張區域，即使10月PMI指數再度下降，但該行認為底部已經接近。雖然目前景氣仍未觸底，但估計企業重返獲利增長階段並不遙遠。

第四，股市投資價值高。以港股為例，恒生指數目前的PE不足6倍，與新興市場9.5倍.........

...........（請登入以閱讀全文）

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 券商報告

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