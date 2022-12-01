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【內房關鍵數據】11月房企銷售排行榜出爐...

財金 09:00 2022/12/01

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近期內房的好消息不斷，當局一枝箭接著一枝箭撐內房，保交樓。市場不少聲音都說，現時行業的政策拐點已經出現，但銷售拐點則仍未看見。對於板塊來講，銷售亦是非常重要的因素，是否見底，要看銷售是否回升，否則再多的政策亦只能令行業的狂歡曇花一現而已。那麼在過去的11月，行業的銷售情況如何？哪個房企銷售最為強勁呢？

按年跌幅有所收窄

中指院最新數據顯示，2022年首11月，TOP 100房企銷總額為67,268億元（人民幣，下同），按年跌42.1%，跌幅較上月收窄1.3個百分點，其中TOP 100房企11愈單月銷售額按年下降34.4%，按月下降4.9%。而銷售額超千億房企有19家，較去年同期減少......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 內房危機

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