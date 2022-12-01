預期17厘息神華值得買 財金專欄 2022/12/01 分享： 分享： 港股昨日借勢廣州解除部分地區封控措施炒上，恒生指數和國企指數出現頭肩底，可上望22000點和7600點。若然中央來年加大寬鬆防控和催谷經濟的力度，可以提升電力需求，加上冬季是煤炭旺季，支持中國神華（ ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【2022收官】港股頭肩底 恒指見二萬要過三關（第四版） 2022/11/30 【2022收官】港股頭肩底 恒指見二萬要過三關（第四版） 中字股實力談 - 飲奶助抗疫 蒙牛增銷量 2022/11/30 飲奶助抗疫 蒙牛增銷量 中字股實力談 - 【靠挾】淡友被挾出大底 恒指坐185望牛熊綫？（第四版） 2022/11/29 【靠挾】淡友被挾出大底 恒指坐185望牛熊綫？（第四版） 中字股實力談 - 中電信高息 值得繼續揸 2022/11/26 中電信高息 值得繼續揸 中字股實力談 - 美短債息升壓港股 恒指下周見170？（第四版） 2022/11/25 美短債息升壓港股 恒指下周見170？（第四版） 每股資產淨值 每股盈利 市帳率 市盈率 煤炭股 煤 中國神華（01088） 人民幣 板塊