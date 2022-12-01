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預期17厘息神華值得買

財金專欄 2022/12/01

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港股昨日借勢廣州解除部分地區封控措施炒上，恒生指數和國企指數出現頭肩底，可上望22000點和7600點。若然中央來年加大寬鬆防控和催谷經濟的力度，可以提升電力需求，加上冬季是煤炭旺季，支持中國神華（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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