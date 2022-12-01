PGIM：亞洲ESG發展空間大 財金專欄 2022/12/01 分享： 分享： 過去幾年，亞洲投資者對結合環境、社會和管治（ESG）因素的投資策略需求大增。然而，隨着市場再度波動，2022年可持續資金流顯著放緩。 最近的晨星數據顯示，亞洲地區可持續資金流正在下降，與全球趨勢一致。亞 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : Jessica Jones 保德信投資（PGIM Investments）董事總經理兼亞洲區主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股 2022/11/30 信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股 中金：人行仍有降準降息空間 2022/11/29 中金：人行仍有降準降息空間 光銀林樵基：中國10月綫上零售標青 2022/11/25 光銀林樵基：中國10月綫上零售標青 首域盈信：中印優質股人棄我取 2022/11/24 首域盈信：中印優質股人棄我取 諾偉：亞太商用物業有長遠機遇 2022/11/23 諾偉：亞太商用物業有長遠機遇 美元 銷售 通脹 基金 債券 地緣政治 可持續發展 新興市場 ESG 股票