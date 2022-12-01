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PGIM：亞洲ESG發展空間大

財金專欄 2022/12/01

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過去幾年，亞洲投資者對結合環境、社會和管治（ESG）因素的投資策略需求大增。然而，隨着市場再度波動，2022年可持續資金流顯著放緩。

最近的晨星數據顯示，亞洲地區可持續資金流正在下降，與全球趨勢一致。亞

...

撰文 : Jessica Jones 保德信投資（PGIM Investments）董事總經理兼亞洲區主管

欄名 : 名家觀點

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