從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化

剛逝世的前國家主席江澤民，當年親自主持並見證着香港回歸，他與香港的兩個故事，反映了香港回歸25年以來，隨着政經大局改變，香港一國兩制出現的微妙變化。

特首述職方式 輕鬆變嚴謹

1.特首述職的方式，由輕鬆到

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