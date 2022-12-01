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【通脹偵察站】鮑威爾預期聯儲局最快12月放慢加息 中國持續封控對美國經濟影響難料（持續更新）

財金 09:00 2022/12/01

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鮑威爾料最快12月放慢加息】聯儲局主席鮑威爾在出席布魯金斯學會活動時表示，聯儲局行動有效令通脹回落，最快12月會議時可能會減慢加息步伐。鮑威爾表示，聯儲局的加息已相當進取，不會為了更快地控制通脹而進一步大幅加息令經濟崩潰，又稱當前要恢復物價穩定仍有很長的路要走，會繼續執行政策直到任務完成。雖然10月通脹數據有驚喜，但需要更多大量證據來證實通脹正在下降，因為未來通脹走勢高度不確定。

鮑威爾：中國地區封控令全球供應鏈失效】聯儲局主席鮑威爾表示，中國對部分地區及經濟實施封控令全球供應鏈失效，這將影響一些製造業產品價格，惟目前很難評論對美國的影響有多大。鮑威爾重申，要清楚知道中國的封控措施持續多久才能判斷對經濟的影響程度。

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欄名 : 通脹偵察站

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經濟衰退 通脹 經濟 貨幣政策 財政政策 加息 美國聯儲局 鮑威爾

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