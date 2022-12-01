降準後會降息？ 國海證券夏磊：本輪降息有充足空間（第二版）

人行年內第二次放水，將於12月5日全面降準0.25厘，釋放長期資金約5,000億元人民幣。本輪降準後，降息還有空間？國海證券首席經濟學家夏磊最新發布觀點，重點如下：：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

（1）經濟增速下降

邏輯關係 ：由於經濟增速與投資回報率有關，進一步決定了利率中樞下降空間。

據測算中國2022至2023年經濟潛在中樞下降至5.5%，2022年前三季度實際GDP按年增3%，而當年發放貸款加權平均利率，較去年底降43個基點。（見上圖）

夏磊利用上述數據分析，與2014至2015年對比，在通脹水平保持相對穩定基礎上，利率中樞降幅明顯大於經濟增速下降幅度，因此本輪降息還有充足空間。

內地重磅經濟數據，10 月CPI 按年增2.1%（前值2.8%）、PPI 按年降1.3%（前值0.9%）；1至10 月工業企業利潤按年降3%。她又料，隨着美國聯儲局放緩加息，外部掣肘因素減弱，央行降息概率將進一步提升......更多內容，用戶請登入

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入