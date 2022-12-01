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物流板塊何解績升 價跌？ 8圖剖析背後邏輯

研究報告 13:34 2022/12/01

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疫情踏入後期，市場復甦將是近期關注重點。物流板塊的業績雖然因為踏入盈利增長期不斷上升，惟股價卻跑輸大市，下文將分析背後邏輯。

專訪兩大基金經理 談港股最新部署【下一頁

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東興證券發表研究報告，指交通運輸行業在業績和股價上出現背離，例如物流板塊業績大幅提升卻跑輸大盤；油運板塊雖然下半年才有起色，但上半年股價早就一飛衝天。

東興證券解釋，核心的原則仍是疫情。疫情導致了當期的業績難以測算，又或者業績不具備參考性。因此現階段真正決定股價走勢的，不是當期業績，而是對疫情後業績復甦的「預期」。

重視兌現能力

東興證券又指，隨著疫情管控的逐步放開，疫情造成的不確定性下降，業績指標的可參考性將不斷提升。2023年交運板塊整體風格從「重預期」到「重兌現」會是大概率事件，市場終究要用業績說話。因此在選取標的，特別疫後復甦標的時，要重點關注業績彈性以及業績兌現的確定性。

業績與股價背離

由於郵管局出台政策干預快遞業惡性價格競爭，快遞行業從去年下半年開始進入盈利增長期。伴隨價格競爭退潮的是業務量增長的放緩，以往「以價換量」的經營思路不再佔據主流。

......更多內容，用戶請登入

編輯：陳文政
 

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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