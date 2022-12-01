景順趙耀庭：PMI疲軟 或加速國家恢復常步伐

中國發布11月採購經理指數（Purchasing Managers' Index，簡稱「PMI」)數據，受新冠疫情及宏觀經濟放緩影響，PMI數據不及預期。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，PMI數據疲軟加上近期社會壓力或會加速國家恢復開放的步伐。

中國11月PMI數據簡要：

由於生產、新增定單及出口普遍下滑，國家統計局發布製造業PMI按月降1.2至48.0，並接近4月上海封控期間的低位。

國家統計局非製造業PMI降2.0至46.7，服務業指數則降1.9至45.1。

趙耀庭仍然相信：

只要中國釋出恢復開放的正面信息，市場就不會只著眼短期經濟衰退。當中，中國新冠疫情政策是決定短期經濟走向的關鍵因素。

趙耀庭也相信......

編輯：蕭悅潾

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