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大摩：影視股短綫跑贏大市《阿凡達》月中上映 （第二版）

研究報告 15:55 2022/12/08

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摩根士丹利估計，2023年內地總票房可達510億元人民幣，按年增長50%或恢復至2019年的80%水平。該行指，隨著內地防疫優化，假日等即將到來的利多因素推動，電影股短期表現有望進一步向好。該行認為，內地的電影需求保持不變，而在供應方面，該行短期憂慮有限，因為原定於2022年上映的大量大片可能會在2023年上映。

鑑於強勁的基本面和豐富的短期催化劑，摩根士丹利在板塊中最看好貓眼娛樂（01896），將其目標價由7.5港元上調至9.4港元，評級為「增持」。該行看好貓眼娛樂作為綫上購票平台的輕資產模式、電影發行商中的壟斷地位、持續增加高質電影作品的製作方參與。

另外，摩根士丹利將IMAX中國（01970）目標價由6.1港元升至6.9港元，阿里影業（01060）目標價由0.45港元升至0.51港元，評級均為與大市同步。

影視股12月8日升幅強勁，IMAX中國 （01970） 升17.8%，貓眼娛樂 （01896） 升11.1%，阿里影業 （01060） 升9.4%。

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12月1日起多地解除高風險地區封控，出行受惠股持續上揚，當中影視股有大片上畫加持，表現可期。內地券商華鑫證券指出，2022年是後疫情時代電影市場的恢復之年，進口片也陸續順利上映，給予電影院線行業推薦評級。

《阿凡達：水之道》定檔12月16日上映，同步北美。阿凡達的存在，直接推動了電影技術革命，讓電影從2D走向3D，讓觀眾有了觀影新體驗，全球總票房達29.2億美元；第二部《阿凡達：水之道》有望再次推動內容與媒介行業的修復與新增。

專訪法巴譚慧敏：寬防疫 明年挑戰23000【下一頁

2022年第四季度，臨近賀歲檔，《阿凡達：水之道》定檔也為中國票房市場帶來新增量，雖外部因疫情波動帶來短期階段性擾動，但由於政策調整及時，待12月16日正式上映後，其對觀影熱度仍具有較大提振，從影院端看，具有IP屬性的頭部的優質內容的供給成為影院業績修復的核心因子之一；從觀眾角度看，2022年是不容易的一年，一部190分鐘的電影體驗新奇的宇宙，也是精神需求的一次補給。

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如同《阿凡達》讓市場首次認知到3D電影，華鑫證券看好《阿凡達：水之道》會再次展示先進的放映技術，從而反映電影院不可被綫上視頻完全取締。CINITY電影放映系統創造性地融合了4K、3D、高亮度、高幀率、高動態範圍、廣色域、沉浸式聲音七大電影放映領域的高新技術，也是我國自主品牌和知識產權的高新技術格式電影放映系統。

從《阿凡達：水之道》的劇照來看，在電影院觀影的體驗值得期待（圖片均取自豆瓣）：

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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