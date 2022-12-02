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財新製造業PMI意外升 ING彭藹嬈：惟兩細項顯示情況更悲觀

財金猛人追蹤 00:06 2022/12/02

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繼11月30日公布的中國11月官方PMI多個數字呈現滑落（點擊圖片放大）後，12月1日公布的11月財新製造業PMI雖意外地由10月的49.2回升至49.4，但仍處於50以下的收縮區，而ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）表示，内地製造業活動11月繼續收縮，未來關鍵在於防疫措施如何落實及外部需求。

    點擊圖片放大
    +2

中國11月財新製造業PMI出乎意料按月升0.2至49.4，並高過市場預期的48.9，但分項指數細節顯示製造業活動於11月進一步收縮。彭藹嬈續指：

  • 中國11月就業指數跌至2020年3月以來最低，但受原油和金屬價格高企帶動，購進價格指數在過去兩個月持續高於50。
  • 雖然兩項指數走向分歧，但反映小型製造業銷售增長放緩及利潤率下降，情況或比整體指數所示的更悲觀。

另一方面，外部需求疲弱為内地出口的另一個挑戰。彭藹嬈在預計2023年外部經濟增長會進一步放緩時，短期內......

（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

彭藹嬈近期關於中國的其他分析，詳見：【零售消費】【出口

延伸閱讀：景順趙耀庭：PMI疲軟 或加速國家復常步伐（第二版）

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撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : 名家看法

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