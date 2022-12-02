明年料復常 申洲復增長

港股三連升，但昨日卻出現陰燭走勢，小心大市今日和下周初調整，但大漲走勢未變，回調反而是入市機會，當中可留意消費概念股，因為內地有復常憧憬，申洲國際（02313）下半年盈利有望見底回升，尤其海外擴產能會

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