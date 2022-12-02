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明年料復常 申洲復增長

財金專欄 2022/12/02

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港股三連升，但昨日卻出現陰燭走勢，小心大市今日和下周初調整，但大漲走勢未變，回調反而是入市機會，當中可留意消費概念股，因為內地有復常憧憬，申洲國際（02313）下半年盈利有望見底回升，尤其海外擴產能會

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市帳率 市盈率 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 特步國際（01368） 安踏體育（02020） 申洲國際（02313） 李寧（02331） 人民幣

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