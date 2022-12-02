明年料復常 申洲復增長 財金專欄 2022/12/02 分享： 分享： 港股三連升，但昨日卻出現陰燭走勢，小心大市今日和下周初調整，但大漲走勢未變，回調反而是入市機會，當中可留意消費概念股，因為內地有復常憧憬，申洲國際（02313）下半年盈利有望見底回升，尤其海外擴產能會 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【又見陰燭】港股三日升1400點 後抽即將出現（第四版） 2022/12/01 【又見陰燭】港股三日升1400點 後抽即將出現（第四版） 中字股實力談 - 預期17厘息神華值得買 2022/12/01 預期17厘息神華值得買 中字股實力談 - 【2022收官】港股頭肩底 恒指見二萬要過三關（第四版） 2022/11/30 【2022收官】港股頭肩底 恒指見二萬要過三關（第四版） 中字股實力談 - 飲奶助抗疫 蒙牛增銷量 2022/11/30 飲奶助抗疫 蒙牛增銷量 中字股實力談 - 【靠挾】淡友被挾出大底 恒指坐185望牛熊綫？（第四版） 2022/11/29 【靠挾】淡友被挾出大底 恒指坐185望牛熊綫？（第四版） 市帳率 市盈率 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 特步國際（01368） 安踏體育（02020） 申洲國際（02313） 李寧（02331） 人民幣