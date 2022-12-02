瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增 財金專欄 2022/12/02 分享： 分享： 保護生物多樣性與阻止全球暖化一樣，是一個緊迫的優先事項。今年12月，《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（COP 15）第二階段會議將在加拿大蒙特利爾舉行。而投資者和全球資本的管理者，在幫助建立一 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 雷樂仁（Laurent Ramsey） 瑞士百達集團管理合夥人 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 PGIM：亞洲ESG發展空間大 2022/12/01 PGIM：亞洲ESG發展空間大 信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股 2022/11/30 信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股 中金：人行仍有降準降息空間 2022/11/29 中金：人行仍有降準降息空間 光銀林樵基：中國10月綫上零售標青 2022/11/25 光銀林樵基：中國10月綫上零售標青 首域盈信：中印優質股人棄我取 2022/11/24 首域盈信：中印優質股人棄我取 中國 政治 GDP 習近平 食品 ESG 大自然 投資策略 基金 宏觀分析