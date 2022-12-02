瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增

保護生物多樣性與阻止全球暖化一樣，是一個緊迫的優先事項。今年12月，《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（COP 15）第二階段會議將在加拿大蒙特利爾舉行。而投資者和全球資本的管理者，在幫助建立一

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