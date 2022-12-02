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人大破「常規」 選舉「無路捉」

財金專欄 2022/12/02

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港區人大選舉前天截止報名，據知約41人參選，爭奪36個席位，但現屆角逐連任者只有15人，換言之，新一屆港區人大肯定大換血，但今次參選的新人，其實不乏身兼多職的政界名人。

多位政界中人都表示，中央完善香港

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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