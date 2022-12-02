人大破「常規」 選舉「無路捉」 財金專欄 2022/12/02 分享： 分享： 港區人大選舉前天截止報名，據知約41人參選，爭奪36個席位，但現屆角逐連任者只有15人，換言之，新一屆港區人大肯定大換血，但今次參選的新人，其實不乏身兼多職的政界名人。 多位政界中人都表示，中央完善香港 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化 2022/12/01 從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化 有政戲 - 特首提請釋法 京最終會否擴範圍？ 2022/11/30 特首提請釋法 京最終會否擴範圍？ 有政戲 - 港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示 2022/11/29 港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示 有政戲 - 黃元山料掌特首政策組 與李家超有化學作用 2022/11/28 黃元山料掌特首政策組 與李家超有化學作用 有政戲 - 消息：京極關注黎智英聘英大狀 或出手糾正 2022/11/25 消息：京極關注黎智英聘英大狀 或出手糾正 政治 選舉 譚耀宗 李慧琼 吳秋北 馬逢國