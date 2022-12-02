人大破「常規」 選舉「無路捉」

港區人大選舉前天截止報名，據知約41人參選，爭奪36個席位，但現屆角逐連任者只有15人，換言之，新一屆港區人大肯定大換血，但今次參選的新人，其實不乏身兼多職的政界名人。

多位政界中人都表示，中央完善香港

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入