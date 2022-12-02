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「三個代表」盈育偉大企業！

財金專欄 02:30 2022/12/02

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由於鮑威爾稍為收起其鷹派咀臉，表示聯儲局在十二月很可能會開始收窄加息幅度，令到美股早一晚回升，不過，他亦驚告加息抗通脹仍會維持一段較長日子，美股反彈之後，昨晚早段又見回軟，市場擔心周五公布的每月就業報

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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