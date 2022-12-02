「三個代表」盈育偉大企業！ 財金專欄 02:30 2022/12/02 分享： 分享： 由於鮑威爾稍為收起其鷹派咀臉，表示聯儲局在十二月很可能會開始收窄加息幅度，令到美股早一晚回升，不過，他亦驚告加息抗通脹仍會維持一段較長日子，美股反彈之後，昨晚早段又見回軟，市場擔心周五公布的每月就業報 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 大市雖勁彈宜保持審慎! 2022/11/30 大市雖勁彈宜保持審慎! 投資坐標 - 中國式抗疫「累街坊」? 2022/11/29 中國式抗疫「累街坊」? 投資坐標 - 「氟化雙雄」有喜訊！ 2022/11/25 「氟化雙雄」有喜訊！ 投資坐標 - 略減派息只待分拆！ 2022/11/23 略減派息只待分拆！ 投資坐標 - 包包股各有前因莫羨人！ 2022/11/22 包包股各有前因莫羨人！ 東岳集團（00189） 華為 美國聯儲局 習近平 美股 港股 任正非 江澤民 中國共產黨 疫情