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美國最新PCE通脹符預期 高通脹何時了？

研究報告 13:24 2022/12/02

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美國10月的PCE物價指數符合市場預期，雖然美國最近的通脹數據有所回落，東吳證券料2023年底美國核心CPI有望回落至3%，CPI回落至2.8%，但提醒，要留意通脹的變化速度，認為通脹上行風險出現的機率大於下行風險。

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美國10月PCE物價指數按年升6%，符合市場預期，按月升0.3%，較市場預期0.4%為低；扣除食品及能源，10月核心PCE物價指數按年升5%，符合市場預期，按月升0.2%，低於預期0.3%。兩項數據皆顯示通脹降温。

總結

東吳預計，2022年底美國核心CPI回落至6.2%、2023年第三季回落至4%以內、2023年底回落至3%以內；而在能源項目的拖累下，CPI回落速度快於核心CPI，2023年底CPI有望回落至2.8%。

不過，雖然美國通脹拐點已現，絕對水平在下降。然而，在一方面，若供給端受到意外衝擊，通脹下行速度放緩（即通脹「下不來」），第二季核心CPI仍未回落至5%以內，美聯儲或將在第二、三季持續25點子小幅度加息的節奏；另一方面，

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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