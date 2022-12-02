2023前瞻  中國經濟指標回升 中行研究所：最樂3觀GDP增長達6.6%

2022年中國經濟受多項因素衝擊，包括內地疫情暴發、烏克蘭危機，以及內地房地產市場下行等，令內地全年恢復程度總體偏弱。前瞻2023年，預期受到內外部環境和條件或將有所改善，料內地宏觀經濟各項指標將較上年有所回升。中國銀行研究所預期，在樂觀情況下2023年中國GDP增長有望達6.6%。

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回顧2022年，內地外環境變化更加複雜嚴峻。在國際上，地緣政治衝突加劇，烏克蘭危機爆發，極端天氣頻發，能源危機和糧食危機再現，全球通脹壓力持續加大，美、歐等發達經濟體引領全球「加息潮」，國際金融市場動盪加劇，全球經濟增長動能明顯減弱，下行壓力增大。加上內的內地疫情暴發，以及內地房地產市場下行等令經濟壓。中國政府高效統籌疫情防控和經濟社會發展，持續加大穩經濟政策力度，經濟增長觸底回升，全年呈現V型走勢，但恢復程度總體偏弱。

前三季度GDP 累計同比增長3%，預計四季度增長3.8%左右，全年增長3.2%左右。

展望2023年，中行研究院認為，在「二十大」開局預期中國將堅持高品質發展導向，中國經濟發展面臨的內外部環境和條件或將有所改善。從國際看，全球增長放緩，但美國等主要經濟體貨幣政策收緊步伐放慢，甚至可能出現轉向，這有助於穩定中國金融市場，減輕中國貨幣政策面臨的外部制約。

對於2023年中國的GDP增長，中行研究院認為，悲觀情形下，疫情持續新發散發，人員流動仍較大範圍受限，供需持續低迷、難以提振，2023年GDP增長料3.6%左右；基準情形下，疫情形勢總體可控，對經濟活動的影響逐步減弱，供需總體弱復甦，預計2023 年GDP增長5.3%左右；樂觀情形下，疫情及其管控措施影響大幅減弱，人口流動基本恢復正常，供需加快恢復，預計2023年GDP增長6.6%左右。

概括地，中行研究院對2023年內地經濟有5大領域的預期：

1. 疫情影響相對減輕 消費持續恢復

2023年消費有望在疫情影響相對減輕和政策持續支持下保持恢復趨勢，對經濟增長的貢獻也將提高。疫情防控措施或將更加優化線下消費恢復創造良；在穩增長政策持續支持和防疫政策優化背景下，居民收入有望持；房地產市場逐步築底回升，帶動傢俱家電、建築裝潢等住房相關消費回暖續恢復

2. 投資增速或放緩 基建投資仍是重要支持

基建投資增速保持較快增長，發揮基建投資托底作用仍將是政策的重要着力點，預期2023年政府將繼續加強基建專案儲備。另外，製造業投資增速有所回落，而且房地產投資將企穩回升

3. 外需疲弱價格漲幅放緩 出口增速將承壓下行

外圍經濟疲弱將持續至2023年，美國聯儲局預測2023年美國GDP增速僅為1.2%。歐洲於2023年經濟衰退風險持續上升目前對美、歐出口仍占中國總出口的30%以上，其需求放緩將對中國出口造成較大拖累。

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